安本资产：东南亚股市价值诱人

消息人士称德国希望G20重申对贸易、汇率和气候等的现有共识
路透柏林/布鲁塞尔2月9日 - 20国集团(G20)消息人士透露，在下个月G20财长会晤时，德国将敦促G20重申对促进自由贸易、抵制货币战争和应对气候变化的承诺。这是特朗普胜选美国总统以来G20财长的首次会晤。
路透曼谷9月23日电---安本资产管理(ADN.L)负责泰国股市的主管Adithep Vanabriksha周五称,尽管全球经济问题不断,但东南亚股市仍具诱惑力,泰国的银行类股,零售以及地产类股将是不错的押注目标.
"全球市场都在跌,随着欧债问题引发的疑虑加剧,风险偏好一减再减.外资正不断流出,何时能回归还是个未知数."Adithep Vanabriksha说道.
"不过,东南亚市场仍颇有投资潜力,银行,零售和一些地产类股对长线投资者而言是避风港."Adithep称.
鉴于银行在欧元区体质较差经济体的曝险,投资者非常担心2008年的信贷危机将重演.
不过该基金经理称,包括KasikornbankKBAN.BK和Siam Commercial Bank (SCB.BK)在内的泰国银行业提供了不错的投资价值.
安本资产管理主要持有的个股包括批发商Siam MakroMAKR.BK,工业综合企业Siam Cement Pcl (SCC.BK)和超市运营商Big C Supercenter Pcl(BIGC.BK).
"此外,一些中小型房地产公司也从政府的首次购房项目中获益."Adithep说道.(完)
--编译 孙茉莉;审校 于春红
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