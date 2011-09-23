也门总统回国 暴力冲突再起--报导

路透萨那9月23日电---也门官方媒体报导称，总统萨利赫（Abdullah Saleh）周五已经返回也门，他在6月遇袭後赶赴沙特阿拉伯治疗和恢复了三个月。

也门国家电视台播发的最新消息称，“在利雅得疗伤三个多月後，共和国总统萨利赫已经于今日早晨安全返回国内。”

一位路透目击者称，周五早上，萨那通往军事机场的道路已经全面封锁。

迎接萨利赫回国的是首都萨那发生的又一波武装冲突，政府军与支持示威者的武装力量在萨纳发生大规模冲突，示威者要求萨利赫下台。

示威游行组织者Mohammed al-Asl称，“我们肯定会加剧冲突，但还是让他（萨利赫）回来吧，让他回来为自己所犯罪行接受审判。” （完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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