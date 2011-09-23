也门总统回国 暴力冲突再起--报导

俄罗斯总统普京5月将访华--俄新社
路透莫斯科2月9日 - 俄新社引述俄罗斯驻华大使的话报导，俄罗斯总统普京5月将赴中国出席峰会，并计划与中国国家主席习近平举行会谈。(完)
路透萨那9月23日电---也门官方媒体报导称，总统萨利赫（Abdullah Saleh）周五已经返回也门，他在6月遇袭後赶赴沙特阿拉伯治疗和恢复了三个月。
也门国家电视台播发的最新消息称，“在利雅得疗伤三个多月後，共和国总统萨利赫已经于今日早晨安全返回国内。”
一位路透目击者称，周五早上，萨那通往军事机场的道路已经全面封锁。
迎接萨利赫回国的是首都萨那发生的又一波武装冲突，政府军与支持示威者的武装力量在萨纳发生大规模冲突，示威者要求萨利赫下台。
示威游行组织者Mohammed al-Asl称，“我们肯定会加剧冲突，但还是让他（萨利赫）回来吧，让他回来为自己所犯罪行接受审判。” （完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透莫斯科2月9日 - 俄新社引述俄罗斯驻华大使的话报导，俄罗斯总统普京5月将赴中国出席峰会，并计划与中国国家主席习近平举行会谈。(完)
路透华盛顿2月8日 - 据了解美国政府想法的消息人士，美国总统特朗普计划针对多德-弗兰克法案中一项备受争议的规定出台行政命令。该规定要求企业披露其产品中是否包含来自非洲战乱地区的“冲突矿物”。
路透东京2月9日 - 参与筹划美日首脑会晤的日本政府一名官员表示，日本首相安倍晋三周五与美国总统特朗普会晤时，将提议开展新的内阁级别美日会谈框架，以讨论贸易、安全和包括汇率在内的宏观经济议题。