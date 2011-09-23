韩国第二储蓄银行行长跳楼身亡

消息人士称德国希望G20重申对贸易、汇率和气候等的现有共识
路透柏林/布鲁塞尔2月9日 - 20国集团(G20)消息人士透露，在下个月G20财长会晤时，德国将敦促G20重申对促进自由贸易、抵制货币战争和应对气候变化的承诺。这是特朗普胜选美国总统以来G20财长的首次会晤。
路透首尔9月23日电(记者 Dahee Lim)---韩国第二储蓄银行(Jeil 2 Savings Bank)行长郑九行(Chung Ku-haeng，音译)周五从位于首尔中心的本部大楼跳下自杀身亡，折射出在韩国七家银行关停事件後，困境中的小银行和监管者承受着来自储户的巨大压力。
事发时，数十名客户正在银行员工入口处排队，等候取出他们的存款。郑九行坠落于银行紧闭的大门旁的一条道路上身亡，令目击者震惊不已。
现场目击者Lee Mee-sook说：“太吓人了！我当时不知道他是银行行长。”
韩国储蓄银行关停事件对该国金融体系几无影响，但却进一步打击了李明博政府的政治信誉。因无法遏制高通胀和不断扩大的贫富差距，李明博政府一直备受诟病。
韩国金融监管当局上周日勒令第二储蓄银行和第一储蓄银行(Jeil Savings Bank)024100.KS等七家储蓄银行暂停营业，饱受建筑业不良贷款困扰，资产质量恶化的小型银行信誉度进一步受损。（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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