分析：危机来袭 贫富差距渐成烫手山芋

路透华盛顿9月21日电（记者 Peter Apps）---在全球化推动下的数十年繁荣时期，几乎每个国家，无论穷富，基本上全都忽略了国内不断拉大的贫富差距问题。

但由于世界大部分地区陷入金融危机，全球经济繁荣掩盖一切的时代已经宣告结束，有明确迹象显示贫富差距已然成为眼下“烫手的山芋”。

这一问题无论对企业、个人还是整个政治体制，都有可能带来严重後果。

想当年在1998年英国工党掌权不久时，资深政客曼德尔森（Peter Mandelson）曾说过工党“对人们富得离谱毫不在乎”。但现在几乎没有哪位政客敢口出此言。

除巴西等少数个案之外，第三世界与发达国家之间的贫富差距过去十年中已经空前缩小，但全球各国内部的贫富差距却在普遍拉大。

在金融危机前的20年里，经济合作与发展组织（OEDC）数据显示，多数成员国家的贫富差距都在拉大，英语国家、日本与以色列尤其明显。

直到2008年金融危机爆发之前，各国家庭可支配收入普遍以年均1.7%左右的速度增长。但在经济危机爆发後，该趋势似乎正在发生逆转，并由此导致中产阶层及穷人产生一种强烈的不公平感觉。

在发展中地区，日益严重的粮食和燃料价格上涨亦侵蚀了中产阶层的购买力。虽然这一群体的人均收入仍在上升，他们也有自己的苦楚。

从“阿拉伯之春”到欧洲反紧缩游行，再到印度、以色列、中国乃至智利等地的情况，全球抗议运动此起彼伏，其原因大相径庭，但追根溯源几乎一直都是对精英群体腐败、失控等问题的不满。

人们的愤怒与不满在社交网络上迅速传播，而大多政府由于准备不足，现在多是手忙脚乱，苦苦应付。

政治风险咨询机构欧亚集团（Eurasia Group）总裁布鲁莫（Ian Bremmer）称：“在全球大多数国家……财富差距都在拉大，这与传播技术结合後，你就会看到更多的社会不满情绪。”

上世纪30年代的阴影

最近美国、欧洲的经历表明他们也面临巨大问题。一些人担忧，当地社会不满情绪的蔓延会加大欧美解决债务危机、确立连贯政策的难度。

本周末通过社交媒体组织的抗议出现在纽约华尔街街头，美国其他城市“快闪暴走族”（Flash Mobs）偶尔的洗劫活动，呼应了欧洲更大的抗议活动，一些人担忧更糟糕的还在後面。

纽约市长布隆伯格上周警示，如果不迅速创造就业机会，美国可能会看到类似于今夏伦敦街头上演的暴乱。

对于一些人而言，上世纪的教训如警钟长鸣。

华盛顿智库布鲁金斯研究所资深研究员盖尔斯顿（William Galston）说道：“大量证据显示，一个小但发展中的中产阶层是政治稳定的主要动力。”盖尔斯顿还曾担任美国前总统克林顿的政策顾问。

“但是当你有个巨大但是不断萎缩的中产群体、对未来抱有不安和恐惧，那政治就会动荡，甚至面临危险。上世纪30年代的欧洲就遭遇过这种情况。”（完）

编译：张敏 发稿：王凤昌

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