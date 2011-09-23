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时事要闻 | 2011年 9月 23日 星期五 18:57 BJT

日本再发情报收集卫星监视朝鲜

路透东京9月23日电---据日本媒体报导，日本周五将第四颗情报收集卫星送入轨道。

日本太空机构JAXA与三菱重工从种子岛将载有光学卫星的H-2A火箭发射升空。据媒体报导，这是日本第19枚自制H-2A火箭，此次是自2003年失败发射後第13次成功发射。

1998年朝鲜发射经日本上空、落入太平洋的弹道导弹後，日本筹划了该情报卫星项目。

共同社报导称，该卫星开发成本总额高达347亿日圆（4.55亿美元），将取代已超过设计使用寿命的2号星。（完）

编译：张敏 发稿：王凤昌

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