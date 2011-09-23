中国称金砖国家应采取有效措施 应对通胀和跨境资本冲击

消息人士称德国希望G20重申对贸易、汇率和气候等的现有共识
路透柏林/布鲁塞尔2月9日 - 20国集团(G20)消息人士透露，在下个月G20财长会晤时，德国将敦促G20重申对促进自由贸易、抵制货币战争和应对气候变化的承诺。这是特朗普胜选美国总统以来G20财长的首次会晤。
路透北京9月23日电---中国在参加"金砖国家"财长和央行行长会议时表示,"金砖国家"应根据各自国情及时采取灵活、有效的宏观调控措施,应对通胀和跨境资本流动冲击.
财政部网站新闻稿援引中方参加该会议时并称,"金砖国家"应敦促主要发达国家保持金融稳定与经济复苏态势,处理好短期内经济增长与中期财政整顿的关系,妥善解决主权债务问题,减少政策的负面溢出效应.
中方并表示,"金砖国家"应进一步加强各成员间的宏观经济政策交流,深化贸易、投资和金融合作,及时把握危机传导的方式、范围和影响,提高应对外来冲击和抵御风险的能力.
"金砖国家"财长和央行行长会议周四在美国华盛顿举行.中国财政部部长谢旭人和中国人民银行行长周小川率中国代表团参加了会议.(完)
欲了解更多详情,请点选财政部网站(here)
--发稿 邵晓忆; 审校 曾祥进
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路透悉尼2月9日 - 澳洲央行总裁洛威周四表示，由于过去几个月主要大宗商品价格同样走高，因此很难说澳元“过高”；似乎暗示对澳元汇率态度相对放松。
路透柏林2月9日 - 德国自由民主党(FDP)党魁林德纳(Christian Lindner)周四向一德国电台表示，希腊应该退出欧元区，然后获得债务纾困。