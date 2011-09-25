中国呼吁G20团结协作 促进金融市场稳定

路透上海9月24日电---中国在参加20国集团(G20)财长和央行行长2011年年度会议期间表示,面对复杂的国际经济金融形势,当务之急是G20各成员加强团结和政策协调,共同致力于保持经济增长,促进金融市场稳定.

该会议讨论了当前全球经济金融形势,以及G20强劲、可持续、平衡增长框架等问题,并发表联合公报.中国财政部部长谢旭人和中国人民银行行长周小川与会.

新华社周六报导称,中方并表示,主要发达经济体应在近期内确保经济复苏和金融市场稳定,在中期内通过加强财政整顿、加快结构改革,推动经济实现强劲、可持续、平衡增长.

新兴经济体应及时采取灵活、有效的宏观调控措施;应对通胀和跨境资本流动冲击,加快经济结构调整步伐,推动各自经济实现平稳较快增长.

同时,G20各方应继续发扬同舟共济的精神,在制定和实施相关政策的同时加强协调,形成合力,向市场发出共同应对各种风险和挑战的积极信号.

参会各方对欧洲、美国、日本等发达经济体和新兴经济体采取的应对措施表示欢迎,强调G20各成员应进一步加强宏观经济政策协调,采取一切必要措施维护金融稳定,恢复市场信心,促进经济增长.(完)

--发稿 冉莹; 审校 曾祥进

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