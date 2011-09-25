易纲：中国对欧元投资将持续 协助解决危机作用有限

路透上海9月24日电---欧债危机愈演愈烈,中国央行副行长、国家外汇管理局局长易纲日前表示,会持续对欧元投资,但是中国在协助解决欧债危机中作用有限.

上海证券报周六报导称,易纲在参加世界银行和国际货币基金组织2011年秋季年会时指出,欧洲市场对中国非常重要,稳定的欧洲市场有利于全球经济,中国对欧洲的投资政策在过去、现在、未来都不改变.

但他认为,从效率和效果来看,对欧洲的私人投资是最佳解决方案.从涉及利用外汇储备手段层面考虑,在安全可靠的前提下,必须尊重欧元区各需要国的诉求,保持与欧盟和欧洲央行的协调,并且考虑包括IMF在内的全球性相关组织框架下的合作.

"毕竟欧债问题只有靠欧洲人自己解决."他强调.

目前中国约有3.2万亿美元的外汇储备.易纲称,外汇储备庞大,但考虑欧洲市场范围、欧洲国家间的互相投资,以及美、日等国在欧洲地区的投资,中国对帮助解决欧债危机的作用实属有限.

易纲介绍,外汇储备投资欧洲市场的比例,与实体经济中欧洲与中国关系的比例大致相当.例如,中国贸易总额中欧洲的比例,或者来自欧洲的外商直接投资(FDI)占中国FDI的比例.尽管中国实行外汇储备投资多元化的政策,美国仍是中国最大的投资市场.

此前前央行货币政策委员余永定表示,中国不应购买欧债,要买是应该有条件的.中国是否购买欧债,和市场经济地位获承认的问题没有关系.[ID:nCN1978571]

--发稿 冉莹; 审校

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