欧洲行事不力饱受指责 寻求增强危机基金能力

* 欧洲在各方压力之下,寻求增强对抗危机的力度

* 只有ECB有"惊吓"市场的能力--IMF

* 希腊财长:一定能度过危机

* IMF代表团将很快重返希腊

路透华盛顿9月25日电---欧洲决策者因未能阻止欧元区债务危机而饱受指责,终于开始研究新办法,防止希腊局势拖累全球经济.

整个周末,美国、中国和其它国家都在告诫欧洲决策者,他们必须更加积极地应对危机.欧洲官员随即集中精力设法增强其现有的4,400亿欧元救援基金.

关于欧洲央行(ECB)是否应该承诺拿出更多的资源来支撑欧洲银行业者的实力,并帮助困境中的欧元区成员国度过难关,仍然存在深刻的分歧.

对于欧洲是否能控制住危机的担忧,令金融市场重挫.

美国财长盖特纳发出极为明确的评论,指出欧洲面临巨大的风险.

"必须消除大规模违约、银行挤兑和灾难性风险的威胁,"盖特纳周六在国际货币基金组织(IMF)演说中称.

欧洲周日面临更多的压力,一名IMF高层官员表示,欧洲央行是唯一规模大到能够"威吓"金融市场的机构.金融市场已使众多欧元区国家受挫.

"欧洲央行是唯一能够真正威吓市场的机构,"IMF欧洲高层官员Antonio Borges向全球经济决策官员表示.

然而,德国和欧洲央行内部许多高官则是担心央行会更深陷支持希腊和其他负债国的重担中.

"每周都有大量的新提案,并没有实质帮助,"欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼说.

**希腊与IMF协商,谋求更多救助**

此轮危机的中心--希腊正争取在下个月从IMF等国际金融机构获得最新一笔救助资金,以免违约.

希腊财长Evangelos Venizelos在华盛顿表示,希腊决心继续推进严格的撙节举措,以满足救助计划要求.

他抱怨称,外界不了解希腊所采取举措的严苛程度,其中包括削减养老金、薪资和公共支出等,但他坚称希腊将"实施这些举措"渡过危机.

"希腊不是欧元区或全球经济的替罪羊,"Venizelos表示.

但IMF和欧洲协商者称希腊改革速度缓慢,并对此感到失望.

Venizelos周日会晤了IMF总裁拉加德,随後IMF表示最快本周会有代表团返回希腊评估其进展.

欧盟和IMF已向希腊、葡萄牙和爱尔兰提供援助,而官员们希望阻止危机扩散至意大利、西班牙,甚至其他国家.

**加强防护**

市场担心欧洲银行业可能因对希腊和其他负债国的曝险而受拖累,而分析师表示,若危机扩散至意大利和西班牙,将会需要大约2兆(万亿)欧元的纾困基金.

欧洲一高层官员暗示,正在考量这样的纾困基金规模."我们需要找出一个机制,将欧洲金融稳定机构(EFSF)中的每1欧元变成5欧元,但目前尚未就如何实现做出决定."

欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)周六表示,一旦欧元区各国政府确定了EFSF新纾困基金规模,关注焦点将会转向如何让现有资金产生更大的作用.

新资金预计会在10月中前获批.德国议会本周将就此进行投票.

德国反对贡献更多资金来协助这些挥霍无度的国家,并将重点放在如何就现有的纾困基金做杠杆运用,或许透过欧洲央行来执行操作.

欧洲纾困计画主管雷格林表示,将纾困基金资源做杠杆运用,不一定要透过欧洲央行.

欧洲央行一名高层官员称,欧洲可能向美国借鉴.美国曾透过改革金融规范来对抗2007-2009年信贷危机.

欧洲央行执委会成员斯麦吉(Lorenzo Bini Smaghi)表示,欧洲可能会推出类似美国的不良资产救助计画(TARP),或定期资产支持证券贷款工具(TALF),前者协助支撑了摇摇欲坠的银行体系,後者则向枯竭的美国信贷市场注入部分流动性.

"我认为这两种措施都值得效法...这两项措施都可能解决问题,"他说.

美国一名前政策官员为许多投资人和评论者表达的挫折感做了总结.

前美国白宫经济顾问委员会主席古尔斯比表示,现在欧洲的情况是,会有人跳出来说需要采取行动,另外也会有人附和,大家只是互相同意会联手行动,但却没有人真正采取什麽行动.(完)

--编译/审校 张涛/王冠中/李爽/徐文焰

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