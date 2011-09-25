增强纾困基金或影响欧洲评级--标普

路透华盛顿9月25日电---标准普尔主权评级部门主管David Beers警告称,欧洲加紧应对欧元区债务危机的努力有可能引发该地区债信评级被调降.

他表示,现在想知道欧洲决策当局将如何增强欧洲金融稳定机构(EFSF),这样做的效果如何以及可能对信贷产生什麽影响,都还为时过早.

但他指出,对此作出的不同选择,将有可能"以不同方式对债信产生影响",包括法国和德国这样的主要欧元区国家.

欧洲的官员们正在想方设法获得更多资源,帮助欧元区减轻债务危机带来的影响.他们正在考虑各种办法,通过杠杆途径增强4,400亿欧元EFSF基金的作用,不过具体怎麽做还不明确.

但Beers表示,欧元区明显无法无限度利用EFSF.

Beers对路透称,"欧元区已经意识到,不可能廉价、无风险地通过杠杆途径利用EFSF."

有分析人士表示,若希腊危机扩散,至少需要2兆(万亿)欧元来确保意大利和西班牙无虞.

Beers在周日晚间的采访中表示,"目前EFSF提供担保的策略脱离了正常的轨道."

欧元区成员国向EFSF提供担保,後者向困境中的希腊等国提供贷款.但德国等国暗示,他们不会进一步地提供资金.

Beers还称,政策制定者因此在谈论其他选项,如通过欧央行或市场发挥EFSF的杠杆作用,甚至包括欧元区进行更深层次财政整合的可能性.

Beers拒绝对扩大EFSF规模的举措所造成的影响发表评论.

然而欧央行可以为充实EFSF提供资金,使囊中羞涩的欧洲各国政府无需注资,这样就省去了政治上的麻烦.

这个解决方案可以潜在减轻对主权评级的影响,但可能增加欧央行债务,一旦欧元区出现违约,各成员国可能将要为欧央行注入资本.

发挥EFSF的杠杆作用也可能令其自身AAA评级被调降.

另外,欧元区成员国更深层次的财政联盟将增加法德等核心国家的借贷成本,但将为债务更为沉重的二线国家减负.

此前一些欧洲政策制定者在华盛顿召开的国际货币基金组织(IMF)和世界银行半年度会议上也表达了类似的担忧.

爱尔兰央行总裁暨欧洲央行管理委员会委员霍诺汉(Patrick Honohan)对记者表示,"我们不应把发挥一个公共资金池的杠杆作用看成是免费午餐."

标普曾在7月将希腊评级降至更低的垃圾级别,其认为欧洲政策制定者也意识到希腊将出现债务重组,并有明显债务扣减.

Beers称,"所以一些银行或将需要增加资本."

但标普还认为,银行业可以从市场融资,而非仅靠政府支撑.

Beers在专访中说道,"银行业必须走出去和潜在的投资者磋商.今年欧洲的银行肯定在追加资本."

**衰退风险**

在经济前景方面,标普认为美国和欧洲部分国家的衰退风险上升,因其经济复苏艰难,而且中国和印度等主要新兴市场国家收紧货币政策.

Beers表示,二次衰退对发达国家评级的影响将取决于政府如何应对信心危机,而信心危机则是经济疲弱的根源.

Beers补充道,政府的回应不应局限于降低财政赤字,还应包括因应市场对银行资本缓冲的担忧,并关注财赤的结构性推手,比如医疗保障和政府养老金.

Beers以意大利为例表示,"若政府无法集中精力解决阻碍增长的长期因素,那麽仅靠撙节举措是无法确保成长的."

他还对德国发出了警告.Beers认为,许多经济学家起初高估了该国今年的经济增长,到头来还是发现其命运"与邻国息息相关."

"认为德国尚可独善其身的看法,主要在对德国经济增长,以及某种程度上对其财政状况的判断出了问题."(完)

--编译 郑茵/张荻;审校 徐文焰

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