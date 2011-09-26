野田佳彦：努力稳固并深化中日关系

路透纽约9月23日电（记者 Paul Eckert）---中日关系因领土争端和历史问题时有波折，日本首相野田佳彦周五称，他将致力于稳固并加深中日关系。

野田佳彦本月成为日本五年来第六任首相，本周首次在外交场合亮相，出席联合国大会。野田佳彦还将在几个月後，参加亚太峰会以及在法国举行的二十国集团（G20）峰会。

他在新闻发布会上称：“从广泛角度来看，应促进发展稳定的中日关系，并基于战略利益考量，进一步深化双边互惠关系。”

野田佳彦指出，明年是中日建交40周年纪念。

日本前首相菅直人一年前与中国陷入纷争。日方先是在有争议的海域逮捕中方渔船船长，随後又将其释放，日本国内谴责菅直人是向北京让步。

野田佳彦指出，他会力争阻止发生此类冲突。

他表示：“当然，问题总会不时发生，但正是在这种时候，双方应在各方面努力，避免影响两国整体关系。”（完）

编译：黎黎 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。