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中国财经 | 2011年 9月 26日 星期一 08:44 BJT

中国股市盘前看点--9月26日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--美国8月芝加哥联邦储备银行全国活动指数

--美国8月新屋销售年率

--德国9月Ifo企业景气判断指数

**宏观经济及政策面**

--中国人民银行行长周小川强调,中国经济增长动力仍然较强,但短期内也面临物价上涨较快、资本流入较多的挑战.未来,政府仍将保持物价总水平基本稳定,防止经济出现大的波动.

--欧债危机愈演愈烈,中国央行副行长、国家外汇管理局局长易纲日前表示,会持续对欧元投资,但是中国在协助解决欧债危机中作用有限.

**重点行业和公司**

--在7月惊现下滑後,8月中国银行业总资产恢复增长势头.银监会上周六公布数据显示,截至8月末,银行业总资产达104.44万亿元,同比增16.6%;总负债达97.79万亿元,同比增16%.

--中国政府官员周日称,中国拟将页岩气确定为一个独立矿种,鼓励多种投资主体进入页岩气勘查开发领域,并正在研究价格、补贴以及专项资金等政策以促进页岩气行业发展.

**新股发行**

--中国水电周日稍晚公告,确定A股首次公开发行(IPO)价格区间为4.5-4.8元/股,募资额至多144亿元人民币,将成为今年以来A股最大规模IPO.

**海外动向**

--美国股市周五收涨,但道琼工业指数录得2008年金融危机高峰以来最惨的一周,因欧洲债务危机不断恶化以及美国联邦储备委员会(美联储)警告美国经济风险巨大.道琼工业指数小涨37.65点,或0.35%,报10,771.48.

**关键点位**

--沪综指考验整数位2,400点的支撑力度.(完)

--整理 林琦; 审校 曾祥进

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