中国股市盘前看点--9月26日

人民币放量大幅收跌 外储跌破3万亿美元刺激尾盘购汇
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--美国8月芝加哥联邦储备银行全国活动指数
--美国8月新屋销售年率
--德国9月Ifo企业景气判断指数
**宏观经济及政策面**
--中国人民银行行长周小川强调,中国经济增长动力仍然较强,但短期内也面临物价上涨较快、资本流入较多的挑战.未来,政府仍将保持物价总水平基本稳定,防止经济出现大的波动.
--欧债危机愈演愈烈,中国央行副行长、国家外汇管理局局长易纲日前表示,会持续对欧元投资,但是中国在协助解决欧债危机中作用有限.
**重点行业和公司**
--在7月惊现下滑後,8月中国银行业总资产恢复增长势头.银监会上周六公布数据显示,截至8月末,银行业总资产达104.44万亿元,同比增16.6%;总负债达97.79万亿元,同比增16%.
--中国政府官员周日称,中国拟将页岩气确定为一个独立矿种,鼓励多种投资主体进入页岩气勘查开发领域,并正在研究价格、补贴以及专项资金等政策以促进页岩气行业发展.
**新股发行**
--中国水电周日稍晚公告,确定A股首次公开发行(IPO)价格区间为4.5-4.8元/股,募资额至多144亿元人民币,将成为今年以来A股最大规模IPO.
**海外动向**
--美国股市周五收涨,但道琼工业指数录得2008年金融危机高峰以来最惨的一周,因欧洲债务危机不断恶化以及美国联邦储备委员会(美联储)警告美国经济风险巨大.道琼工业指数小涨37.65点,或0.35%,报10,771.48.
**关键点位**
--沪综指考验整数位2,400点的支撑力度.(完)
--整理 林琦; 审校 曾祥进
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路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
路透2月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:16时，1港元=0.88647人民币)
路透北京2月7日 - 中国国家外汇管理局中央外汇业务中心党委书记刘薇表示，2017年外汇储备管理，要密切跟踪国际国内经济金融形势变化，不断优化外汇储备货币和资产结构，加强投资能力建设和风险管理，不断提高经营管理水平。