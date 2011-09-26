26日盘前分析：节前平稳 节後探底

全球经济前景担忧继续发酵，令全球股票市场波动加剧，尽管A股市场走势相对独立，但是上周五还是受寒风波及，沪综指收盘创下逾14个月新低。本周沪深两市将进入国庆长假前的最後一个交易周，节前市场维稳预期再起。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

全球经济前景担忧继续发酵，令全球股票市场波动加剧，尽管A股市场走势相对独立，但是上周五还是受寒风波及，沪综指收盘创下逾14个月新低。本周沪深两市将进入国庆长假前的最後一个交易周，节前市场维稳预期再起。

笔者认为，目前影响近期市场走势的关键因素有三点，一是，宏观调控政策走向；二是资金面；3、美国经济、欧债危机。

一方面，目前通胀压力挥之不去。由于猪肉等食品价格的居高不下，9月份CPI涨幅大幅回落的可能性并不大。同时，房地产调控初见成效，但是丝毫没有放松或者停止的迹象。

另一方面，在市场低迷时，新股扩容压力丝毫不减，尽管统计显示，去年9月至今，目前已有104只新股跌破发行价，但是这丝毫不能影响融资热情，IPO、再融资源源不断，使得沪深股市资金面更为紧张。

此外，欧债危机目前难以出现全面的解决方案。而且，10月份仍有大量欧债到期，在此背景下，很难看到欧债危机的缓和迹象。同时，美国要摆脱经济陷入衰退，需要新的刺激经济的措施，增加就业岗位，显然光靠4000亿美元扭转操作是不够的。

笔者认为，国内政策面、经济增长和物价趋势等因素均不明朗，再加上欧债危机持续发酵等因素影响，导致大盘弱势格局很难从根本上扭转。

消息面，9月以来，受中秋等节日消费因素带动，食品价格继续呈现小幅环比上涨势头。分析人士认为，目前CPI从环比看仍处于上涨通道，但在翘尾因素带动下，9月CPI同比涨幅可能继续小幅回落。

另外，俄罗斯总统梅德韦杰夫24日在统一俄罗斯党代表大会上说，他提议由现任总理普京参加将于2012年3月举行的总统选举。普京则表示，如他当选总统，梅德韦杰夫将出任总理。（完）

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