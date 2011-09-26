解振华：中国未来五年将投2万亿发展低碳经济

人民币放量大幅收跌 外储跌破3万亿美元刺激尾盘购汇
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
路透北京9月25日电---《中国日报》周日援引国家发改委副主任解振华的话称，中国未来五年将投资2万亿元，推动绿色低碳经济发展。
解振华称，中国政府将在今年开始的“十二五”期间推出一系列项目，促进低碳发展。
解振华在第二届中国（天津滨海）国际生态城市论坛上称，该计划包括建设一百个资源综合利用的示范基地，在五省八市进行低碳试点项目。（完）
编译：黎黎 发稿：王凤昌
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路透2月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:16时，1港元=0.88647人民币)
路透北京2月7日 - 中国国家外汇管理局中央外汇业务中心党委书记刘薇表示，2017年外汇储备管理，要密切跟踪国际国内经济金融形势变化，不断优化外汇储备货币和资产结构，加强投资能力建设和风险管理，不断提高经营管理水平。