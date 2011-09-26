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时事要闻 | 2011年 9月 26日 星期一 09:04 BJT

梅德韦杰夫提议普京竞选俄总统

路透莫斯科9月24日电（记者 Gleb Bryanski/Timothy Heritage）---俄罗斯总统梅德韦杰夫周六提议普京参加明年总统大选，这意味着梅普二人已达成默契，普京时隔四年将重返总统宝座。

梅德韦杰夫在执政党统一俄罗斯党大会上还表示，他将率领该党候选人参加12月4日国家杜马选举，这表明他在总统大选後可能在新政府任职。

梅德韦杰夫称：“我认为，大会应支持党主席普京作为候选人参加总统大选。”与会者欢呼雀跃，对此报以热烈掌声。

之前数月，外界一直揣测梅普二人明年究竟谁将竞选总统。

尽管普京未立即回复是否接受梅德韦杰夫提议，但梅德韦杰夫表态说明二者已经达成了共识。

一些经济学家称，普京比梅德韦杰夫更保守，因此，若普京重新入主克里姆林宫，可能导致经济陷入停滞。其他人则认为，两者的主要差异在领导风格，而非政策。（完）

编译：黎黎 发稿：朱淑珍

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