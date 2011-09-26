梅德韦杰夫提议普京竞选俄总统

英国议会否决针对退欧立法的第一批修订意见
路透伦敦2月6日 - 英国议会周一否决了围绕脱欧立法提出的第一批修正意见。脱欧立法将授权首相特雷莎·梅将英国的脱欧意向知会欧盟。
路透莫斯科9月24日电（记者 Gleb Bryanski/Timothy Heritage）---俄罗斯总统梅德韦杰夫周六提议普京参加明年总统大选，这意味着梅普二人已达成默契，普京时隔四年将重返总统宝座。
梅德韦杰夫在执政党统一俄罗斯党大会上还表示，他将率领该党候选人参加12月4日国家杜马选举，这表明他在总统大选後可能在新政府任职。
梅德韦杰夫称：“我认为，大会应支持党主席普京作为候选人参加总统大选。”与会者欢呼雀跃，对此报以热烈掌声。
之前数月，外界一直揣测梅普二人明年究竟谁将竞选总统。
尽管普京未立即回复是否接受梅德韦杰夫提议，但梅德韦杰夫表态说明二者已经达成了共识。
一些经济学家称，普京比梅德韦杰夫更保守，因此，若普京重新入主克里姆林宫，可能导致经济陷入停滞。其他人则认为，两者的主要差异在领导风格，而非政策。（完）
编译：黎黎 发稿：朱淑珍
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