新兴经济体强化汇市干预 防范资金抽逃风险

* 韩国卖出40亿美元,推动韩元走高1.2%

* 印度央行表示没有制定汇率目标

* 巴西表示正在监控汇率对通胀的影响

路透9月23日电---亚洲和拉美经济体央行本周加倍努力支撑本国货币,因担心全球经济增长放缓可能促使投资者从新兴市场撤资.

美国联邦储备委员会(美联储)对美国经济发表黯淡预测後投资者焦虑情绪升温,本已对希腊可能违约及欧洲银行业发生危机而惴惴不安的市场愈加惊慌.

投资者纷纷争抢具有避险功能的美国公债和美元,导致印度,巴西等货币跌至多年低点.

韩国周五加大干预力度,支撑韩元脱离一年来低位,不过韩元仍将录得2009年初以来最大单周跌幅.

泰国和菲律宾央行本周亦大举入市,印尼央行更是买进长期债券.印度周五表示,只是试图通过买进卢比来降低市场波动.印度卢比兑美元已触及28个月低点.

今年早些时候,新兴市场一直担忧本币过度升值,因投资者寻求比发达市场更高的回报,将资金大规模投入当地汇市、股市和债市.

不过,虽然货币走强损及出口,但突然下跌会令这些经济体面临的通胀压力加剧,其通胀上升势头快于美国、欧洲和日本等发达经济体.

巴西央行总裁Alexandre Tombini称,政府官员正在监控市场,以评估雷亚尔走软对通胀的影响.

巴西周四出售了27.5亿美元的货币互换,对雷亚尔构成支撑.雷亚尔兑美元本周初曾收于两周低点,但周五上涨约2%.

"我认为各国央行不愿意让市场完全主导汇率走势,他们非常担心在当前这样的环境下,市场会呈现极端单边走势,每个人都急于离场,"Westpac Institutional Bank外汇策略师Jonathan Cavenagh说.

"我想他们不会试图改变目前市场趋势,但尽力防止出现像亚洲金融危机期间那样剧烈的仓位解除操作."

在台币兑美元创下10年来最大单日跌幅的隔天,当局抛出了3亿美元来拉抬台币.

而今年稍早时,台湾央行曾因台币走升而受到出口业者的责难.

韩元兑美元本月已下跌10.6%.印度卢比和印尼卢比都跌了6-7%,巴西雷亚尔本本月迄今则下跌15%.

**干预力道与储备挂勾**

不过,各国央行对这项问题采取的因应措施各不相同.巴西是在互换市场进行干预,而非直接抛售美元,也就是不需要消耗外汇储备.秘鲁央行则发出1.81亿美元存单,以阻止本币跌势.

央行能够增发钞票,因此要让货币贬值较为容易.但要支撑汇率,则受到外汇储备数量的限制.

这对许多亚洲国家来说并不是问题,因为许多亚洲国家的外汇储备高达数千亿美元,中国更是高达万亿美元.

但是,印度央行消息人士称,当局不愿过于积极地干预,因为所持外汇储备有限.

"如果我们真的干预,目的也仅限于安抚非常动荡的市况,除此别无他求,"印度央行副总裁Subir Gokarn周五向印度一家电视台表示.

近来印度卢比在亚洲主要币种中表现最差,本周兑美元触及两年低位.印度央行为遏制通胀一直在大幅推升利率.

交易商预计,韩国外汇当局周五总共抛售了约40亿美元,扶助韩元兑美元从周四的1,179.8升至1,166.0.

人民币兑美元周五在离岸市场亦下跌,因投资者预计,考虑到全球经济展望恶化,中国可能会放缓近期人民币的升值步伐.

人民币兑美元现汇价格窄幅波动,但在过去一个月中,中国央行为了抑制通胀,一再令人民币兑美元中间价刷新纪录高位.

部分投资者担心,如果经济增速放缓,人民币的这一趋势可能会停止,就像2008年金融危机後中国尝试冻结人民币兑美元汇率那样.(完)

--编译 郑茵/王兴亚/王冠中/兰秀娟;审校 张涛/艾茂林

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