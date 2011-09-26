中国新股发行监管趋严--报载

路透上海9月26日电---第一财经日报周一报导,中国证监会拟从明年起,将企业首次公开发行(IPO)预披露时间提至初审会之前.这意味着监管层对新股发行监管趋严.

上述消息是一位参加保荐人培训班的参会代表透露的.报导并援引深圳某投行副总裁表示,将预披露时间提前,有利于使拟发行人和中介机构更早地接受社会监督,督促保荐机构和发行人强化责任意识,方便投资者了解情况,使证监会的审核更加公开透明.

上述投行人士称,"这也意味着拟上市企业会遭遇到更多的举报信,发行人和保荐机构的压力会越来越大,拟上市企业的发行成本也将随之提高.另一方面,这或许将促使更多的拟上市企业在初审会前就主动撤回申报材料."

此前证监会负责人曾表示,预先披露制度是发行制度从审批制向核准制变革的深化.报导还指出,其实早在2008年7月证监会发行监管部即发布通知,对新受理IPO申请,将在发行人和保荐机构按照反馈意见修改申请文件後的五个工作日内在网上公开申报稿.不过,随後由于全球金融危机影响,新股发行审批停止,该通知未被执行.

预先披露制度是2005年底修订《证券法》时新增的一项制度,旨在充分发挥社会监督的作用,增加审核透明度,提高审核效率.在目前的审核实践中,拟发行新股企业预先披露是在发审委会议召开五天前进行,即与发审委会议公告同步.而一旦将预披露时间提至初审会前,即意味着比原定披露时间提前约两周的时间.

自实行预披露制度实施以来,多家IPO问题公司因在上会前被投资者和媒体揪出问题,而最终被发审委否决.但也有一些在过会後才"东窗事发",立立电子、苏州恒久和胜景山河都是在过会後拿到发行批文,且募集资金已到位,临挂牌之际才遭遇叫停.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 张喜良

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