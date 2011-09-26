中国将支持社会资本进入服务业

路透北京9月26日电---中国国务院副总理李克强日前表示,"十二五"(2011-2015年)期间要支持社会资本进入服务业领域,加快改革步伐,促进服务业发展提速、比重提高.

新华社上周末报导援引他在"十二五"服务业发展规划编制工作座谈会上并称,要重点培育现代物流、设计咨询、电子商务、健康服务等新的服务业态,确保到"十二五"末实现服务业增加值比重、就业比重各上升4个百分点的目标.

李克强表示,要推进社会领域和事业单位改革,在政府切实履行好基本公共服务职责、保障基本需求的同时,把非基本服务的运行更多地交给市场调节.

同时,要深化财税、 价格、金融等改革,完善政策措施,提升开放水平.

中国目前服务业比重和水平仍然较低,服务业增加值占国内生产总值的比重为43%,低于高收入国家70%左右的水平,也低于与中国发展阶段大体相当国家50%左右的水平.

中国发布的"十二五"规划建议中称,要加快发展服务业,调整税费和土地、水、电等要素价格政策,营造有利于服务业发展的政策和体制环境.(完)

--发稿 邵晓忆; 审校 曾祥进

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