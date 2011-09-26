中国将支持社会资本进入服务业

人民币放量大幅收跌 外储跌破3万亿美元刺激尾盘购汇
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
路透北京9月26日电---中国国务院副总理李克强日前表示,"十二五"(2011-2015年)期间要支持社会资本进入服务业领域,加快改革步伐,促进服务业发展提速、比重提高.
新华社上周末报导援引他在"十二五"服务业发展规划编制工作座谈会上并称,要重点培育现代物流、设计咨询、电子商务、健康服务等新的服务业态,确保到"十二五"末实现服务业增加值比重、就业比重各上升4个百分点的目标.
李克强表示,要推进社会领域和事业单位改革,在政府切实履行好基本公共服务职责、保障基本需求的同时,把非基本服务的运行更多地交给市场调节.
同时,要深化财税、 价格、金融等改革,完善政策措施,提升开放水平.
中国目前服务业比重和水平仍然较低,服务业增加值占国内生产总值的比重为43%,低于高收入国家70%左右的水平,也低于与中国发展阶段大体相当国家50%左右的水平.
中国发布的"十二五"规划建议中称,要加快发展服务业,调整税费和土地、水、电等要素价格政策,营造有利于服务业发展的政策和体制环境.(完)
--发稿 邵晓忆; 审校 曾祥进
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
路透2月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:16时，1港元=0.88647人民币)
路透北京2月7日 - 中国国家外汇管理局中央外汇业务中心党委书记刘薇表示，2017年外汇储备管理，要密切跟踪国际国内经济金融形势变化，不断优化外汇储备货币和资产结构，加强投资能力建设和风险管理，不断提高经营管理水平。