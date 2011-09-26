《星岛日报》：中国足自保未愁硬着陆

（9月26日社评）

中国人民银行行长周小川在美国出席国际会议,谈到中国要防止出现经济大波动.中国面临通胀威胁,今年持续进行调控,紧缩措施何时放宽,备受市场关注.周小川的言论,是否代表北京会改变宏观政策,只是见仁见智,重要的是,中国今年表现维持强劲,财政收入可观,令中国政府有足够能力保持经济稳定.对于外界的关注,周小川指出,世界经济下行风险加大,逼切需要加强全球合作,中国当前最大挑战,仍是物价上涨较快.他强调,中国经济增长动力仍然较强,要防止经济出现大的波动.

中国今年一直坚持调控措施,在欧洲债务危机日益严峻下,中国调高银行存款准备金率和息口的步伐虽有减慢迹象,大方向却未有改变,主要是虽然出口市场不景,但未明显影响贸易表现;与此同时,中国通胀持续高企,虽然物价升幅在近日开始有放缓之势,但仍然在高位运行,中国政府担心一旦放松力度,通胀有可能死灰复燃.一般估计, 中国就算因为外围波动,暂时都会倾向微调而非大力转向,以免破坏原先的工作成效.中国是否需要推出措施,对应美欧市场波动,目前未有清晰讯息.不过,外界担心中国出现硬着陆风险,暂时似乎仍属杞人之忧.现时中国增长幅度仍然强劲,今年达致增长目标8%的机会仍高;其次是通胀渐次受控,人行再大幅收紧银根机会不高.

财税多收添应变能力.西方分析家看淡中国的一个重要理由,是担心地方债务问题.中国部分地方债务过高,基建投资不符效益,的确需要关注,不过,中国中央政府早前已着手治理,同时不断加强银行防范风险.值得留意的是,今年中国国企宣布业绩大部分非常理想,加上增长迅速,相信财税收入会优于预期,大大强化了在有需要时刺激经济的能力.早前欧洲提出希望中国提供协助,北京表现审慎.从实力上说,中国要扮演国际救世主,恐怕力有不逮,但自保应该不成问题,故此中国硬着陆,可能是股市偏淡,外资大户藉口炒作而已.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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