中国计划2015年实现养老保障全覆盖

路透北京9月23日电---中国政府周五称，“十二五”期间，中国计划将养老保障制度覆盖范围扩大至全国，但也承认面临人口老龄化加快的巨大挑战。

经济学家和人口学家称，中国将成为全球首个未富先老的国家。

许多人口学家认为，中国推行的计划生育政策曾是解决人口过剩问题的关键，而如今却威胁到中国经济的未来。

专家称，中国将面临劳动力减少、老龄化加剧的问题。

中国政府官网（www.gov.cn）上发布的通知称，国务院指出，从2011年到2015年，全国60岁以上老年人将由1.78亿增加到2.21亿。

《中国老龄事业发展“十二五”规划》文件称，老年人口比重将由13.3%增至16%。

“未来20年，我国人口老龄化日益加重，到2030年全国老年人口规模将会翻一番，老龄事业发展任重道远。我们必须深刻认识发展老龄事业的重要性和紧迫性。”（完）

编译：黎黎 发稿：王凤昌

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