欧央行流动性操作意图助长降息预期

* 德国央行总裁魏德曼、欧央行管委克诺特和诺沃特尼讨论12个月流动性操作

* 分析师称利率决议前可能有所行动

* 一些分析师和货币市场预计欧央行将在10月降息

* 德国料不会重回衰退

* 拉加德呼吁欧央行和EFSF联合买债

路透华盛顿9月23日电---决策者周五暗示,欧央行将重新推出12个月流动性操作,以帮助银行业者进行较长期融资,并缓和市场的紧张情绪.

央行人士温和言论也增强了分析师和市场对欧央行降息临近的预期,一些人预计最快会在下月降息50个基点,但是否如此还存高度不确定性.

德国央行总裁魏德曼周五称,欧央行能够在必要时向银行长期提供一年期流动性,奥地利和比利时央行总裁也在谈论这一举措.

奥地利央行总裁诺沃特尼表示,"在全面动用政策举措的情况下,我们还拥有的工具之一就是一年期流动性操作.我认为考虑重新推出此举可能是明智之选.我们可以加以讨论."

当被问及欧央行是否可能向市场再次注入一年期流动性因应近期银行间市场紧张情绪时,德国央行总裁魏德曼称欧央行过去曾这样做过,如有需要可以再次行事.

"过去我们曾说过,若有必要,随时准备向市场提供较长期流动性,"他在IMF年会上对记者说.

"我们仍然拥有全额(不限量流动性),有了这些非常规措施,央行和欧元系统向外界表明其有采取行动的能力."

比利时央行总裁柯恩(Luc Coene)立场类似,称若有紧急需要,欧央行"完全可能进行"较长期再融资操作.

欧央行决策者以往很少在达成一致之前就公开作热烈讨论实施某种举措.此次三位管委数小时内相继提到一年期流动性操作,分析师称这意味着决议接近达成,最早本月可能出台.

"目前这种环境强烈要求欧央行出手干预,"Brown Brothers Harriman的Lena Komileva说道.

"如果是在下次会议前就进行,我也不会觉得意外,"她指的是再次引进12个月流动性操作.欧洲央行下次政策会议是在10月6日.

欧洲央行第一次进行12个月流动性操作是在2009年6月,当时有超过千家银行总共认购了4,420亿欧元.

然而,随着货币市场紧张情势减缓,欧洲央行也停止了这项操作,第三次也是最後一次操作是在2009年12月时进行.

有了欧洲央行提供的长期资金,银行间对彼此的资金依赖度也随之降低,较能不受市场紧张情况影响,进行自身的放款计画.

市场对于近期欧元区债务危机加剧和欧洲区经济下滑的反应激烈.

欧洲央行近期再次引进六个月期欧元流动性操作,以及三个月期美元流动性操作,以期减轻货币市场普遍的紧张情况.

德国财长朔伊布勒强调,周四公布的20国集团(G20)声明中有关央行会继续提供流动性的那一条措辞,是特意放置在G20将确保银行拥有充足资本的那条说法之後.

**利率预期**

由于欧元区遭遇债务危机沉重打击,外界愈发预期欧央行10月会议将逆转今年两次各为25个基点的加息措施,将利率降回到纪录低点1%.

经济数据疲软,加上希腊债务违约风险升温,导致市场担心欧元区即将陷入衰退,而这可能促使欧央行降息.

摩根大通分析师Greg Fuzesi在投资者报告中写道,"目前我们预计欧元区将重新滑入衰退,从2011年第四季到2012年第二季,GDP年率料为下降1%."

"因此,我们目前预计欧央行将在两周後的下次会议上,把指标政策利率下调50个基点至1.0%,"他说.

魏德曼驳斥经济急转下降的说法,称德国经济状况明显比当前人气所暗示的要好.

魏德曼表示,"我预计(德国)不会出现新一轮衰退."他亦警告称,新一轮政府刺激举措将无助于改善欧元区的整体局势,而且可能损及德国作为稳定基石的形象.

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德指出了另一个欧洲央行所面临的关键问题,即饱受争议的公债购买计划的前景.

魏德曼和诺沃特尼均重申了对购买计划的不满,但拉加德称,即便欧元区援助基金也被赋予了同样的权利,欧央行也应考虑继续购买债券.

"欧央行不太愿意(购买债券)且前景难测,长期来看这必然会是个问题,"拉加德说.

她提到,"我个人也在思考欧央行和EFSF共同购买债券是否有必要."(完)

--编译 李爽/艾茂林/王冠中/兰秀娟;审校 张荻

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