日本发现福岛稻米辐射水平高 需全面检测

英国议会否决针对退欧立法的第一批修订意见
路透伦敦2月6日 - 英国议会周一否决了围绕脱欧立法提出的第一批修正意见。脱欧立法将授权首相特雷莎·梅将英国的脱欧意向知会欧盟。
路透东京9月24日电---日本农业省周五称，该国在福岛稻米收割前初步检测中发现稻米辐射物质含量高，需要对该地区稻米进行全面检测。
农业省称，福岛县二本松市送检的收割前稻米样本，检测出辐射物质铯含量为每公斤500贝克勒尔，该市在福岛第一核电站以西56公里。
农业省表示，福岛县将把检查范围扩大近十倍，至约300处。
这是日本首次在稻米中检测出铯含量超过每公斤200贝克勒尔，超过这个标准就需要对涉及地区的稻米进行进一步全面检测。
若初步检测发现铯含量超过前述标准，就需要对作物进行全面检测，才能批准出货。
若发现铯含量超过每公斤500贝克勒尔的政府规定上限，涉及地区稻米就需要暂停出货。
目前为止，日本尚未有稻米禁止出货。
若後续检测发现二本松市收割的稻米辐射物质超过政府上限，将对日本带来巨大冲击。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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