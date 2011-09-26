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时事要闻 | 2011年 9月 26日 星期一 11:12 BJT

日本发现福岛稻米辐射水平高 需全面检测

路透东京9月24日电---日本农业省周五称，该国在福岛稻米收割前初步检测中发现稻米辐射物质含量高，需要对该地区稻米进行全面检测。

农业省称，福岛县二本松市送检的收割前稻米样本，检测出辐射物质铯含量为每公斤500贝克勒尔，该市在福岛第一核电站以西56公里。

农业省表示，福岛县将把检查范围扩大近十倍，至约300处。

这是日本首次在稻米中检测出铯含量超过每公斤200贝克勒尔，超过这个标准就需要对涉及地区的稻米进行进一步全面检测。

若初步检测发现铯含量超过前述标准，就需要对作物进行全面检测，才能批准出货。

若发现铯含量超过每公斤500贝克勒尔的政府规定上限，涉及地区稻米就需要暂停出货。

目前为止，日本尚未有稻米禁止出货。

若後续检测发现二本松市收割的稻米辐射物质超过政府上限，将对日本带来巨大冲击。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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