美军太平洋司令淡化对台军售的影响

路透华盛顿9月23日电（记者 Phil Stewart/Jim Wolf）---美国太平洋司令部司令威拉德(Robert Willard)周五对路透表示，美方预料到为台湾升级F-16战机的计划会有损中美关系，但影响将远低于对台出售新型战机。

美国政府日前通知国会，将为台湾升级1992年采购的145架F-16 A/B战机。中国政府对此表示强烈谴责，但至今未宣布任何具体报复措施。

威拉德称：“我们预料这（对台军售案）会产生某些後果。但具体会发生什麽情况还不确定。”

“几位美军官员应邀计划今年稍晚访华，我们会静观其变。我以前访华计划曾被取消过。”

“我确信，如果这次对台湾出售的是更先进的武器，（中方）反应会比现在更强烈。”

上次美国对台64亿美元军售案，导致中国军方在2010年多数时间内中止与美军联系，加剧双边关系紧张氛围。

美国政府周三正式通知国会对台58.5亿美元军售案，包括升级F-16 A/B战机、提供台湾F-16战机飞行员培训，以及零部件供应等。威拉德试图淡化这次军售案的影响。

在此次军售案公布前一天，中国济南军区司令员范长龙上将访问位于夏威夷的美军太平洋司令部。

威拉德称：“我们讨论了一系列问题，像往常一样包含台湾问题和对台军售。不过这些问题都是以相当专业的方式探讨，他对此没有谈太多。”

当被问及中美关系是否会出现大的动荡时，威拉德表示：“我认为中方可能努力保持适当程度的中美对话--至少我希望他们这样做。”

“因为这符合我们双方的最大利益，我觉得他们也能认清其中的利害关系。”（完）

编译：张家伟 发稿：王凤昌

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