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路透中文体育短讯 | 2011年 9月 26日 星期一 11:52 BJT

梅西戴帽 巴萨5-0马竞

周六西甲第6轮迎来一场大战，卫冕冠军巴塞罗那坐镇诺坎普主场迎战马德里竞技。梅西上演帽子戏法，帮助巴塞5-0横扫马竞，红蓝军团五场比赛积11分，排名升到第2位，仅次于皇家贝蒂斯。开赛比利亚先破局，巴萨另外一粒进球来自米兰达一记乌龙球。路透

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