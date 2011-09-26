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路透中文体育短讯 | 2011年 9月 26日 星期一 11:52 BJT

C罗帽子戏法 皇马6-2巴列卡诺

周六西甲第六轮一场比赛中，C罗再次上演帽子戏法，10人皇马主场最终6-2血洗巴列卡诺。比赛刚开始12秒巴列卡诺便闪电战得手，但随后皇马众星大爆发，除C罗戴帽外，伊瓜因、本泽马、瓦拉内也各入1球。第56分钟迪马利亚吃第2张黄牌被罚下场。路透

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