版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2011年 9月 26日 星期一 11:55 BJT

曼联1-1平赛 领跑积分榜

周六英超第六轮角逐继续，曼联做客不列颠尼亚球场对阵斯托克城，双方最终1-1握手言和，曼联本赛季首次未能赢赛，不过仍以净胜球优势力压曼城排积分榜首位。 六场比赛过後，曼城与曼联各积16分。开赛不久，纳尼(左一)率先破门，曼联领先，但随後克劳奇扳平比分，双方最终1-1战平。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐