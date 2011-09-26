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路透中文体育短讯 | 2011年 9月 26日 星期一 11:55 BJT

托雷斯染红 10人切尔西胜赛

周六英超第六轮全面开战，切尔西坐镇斯坦福桥球场迎战斯旺西。上半场托雷斯破门，但随後因犯规吃红牌被罚下，切尔西被迫10人应战。下半场，切尔西的拉米雷斯再次射门，但斯旺西后卫威廉姆斯扳回一球，不过伤病回归後的德罗巴贡献一球，最终切尔西4-1锁定胜局。路透

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