迈克尔・欧文称，他宁愿努力在曼联获一席之地也不会坐等英格兰国家队的重新召回，因卡佩罗任主帅期间他不指望重回国家队。周二在英格兰联赛杯第3轮曼联客场3-0完胜利兹联的比赛中，欧文（左）本赛季首次首发，昔日英格兰金童宝刀未老，梅开二度成球队英雄，再次引燃有关他未来去向的辩论。路透