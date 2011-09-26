中国拟2015年实现养老保障全覆盖

中国政府周五称，“十二五”期间，中国计划将养老保障制度覆盖范围扩大至全国，但也承认面临人口老龄化加快的巨大挑战。中国政府官网发布的通知称，国务院指出，从2011年到2015年，全国60岁以上老年人将由1.78亿增加到2.21亿。路透