梅德韦杰夫提议普京竞选俄总统

俄罗斯总统梅德韦杰夫周六提议普京参加明年总统大选，这意味着梅普二人已达成默契，普京时隔四年将重返总统宝座。他在执政党统一俄罗斯党大会上还表示，他将率领该党候选人参加12月4日国家杜马选举，这表明他在总统大选後可能在新政府任职。路透