版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2011年 9月 26日 星期一 12:00 BJT

解振华：中国未来五年将投2万亿发展低碳经济

《中国日报》周日援引国家发改委副主任解振华的话称，中国未来五年将投资2万亿元，推动绿色低碳经济发展。他在第二届中国（天津滨海）国际生态城市论坛上称，该计划包括建设一百个资源综合利用的示范基地，在五省八市进行低碳试点项目。路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐