周小川：保持物价总水平基本稳定 防止经济大幅波动

中国人民银行行长周小川在参加国际货币基金组织(IMF)国际货币与金融委员会(IMFC)第24届部长级会议的发言中强调,中国经济增长动力仍然较强,但短期内也面临物价上涨较快、资本流入较多的挑战.未来,政府仍将保持物价总水平基本稳定,防止经济出现大的波动.路透