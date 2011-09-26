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路透中文国际短讯 | 2011年 9月 26日 星期一 12:04 BJT

野田佳彦：努力稳固并深化中日关系

中日关系因领土争端和历史问题时有波折，日本首相野田佳彦周五称，他将致力于稳固并加深中日关系。他在新闻发布会上称：“从广泛角度来看，应促进发展稳定的中日关系，并基于战略利益考量，进一步深化双边互惠关系。”野田佳彦本月成为日本五年来第六任首相。路透

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