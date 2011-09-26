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冯涛股市实时分析 | 2011年 9月 26日 星期一 12:24 BJT

26日午间分析：沪指早盘下跌0.50%

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

本周是十一长假前最後一个交易周，在节前市场维稳预期下，市场并未延续上涨大幅下探的走势，早盘沪深两市股指呈现弱势小幅震荡走势，盘中个股继续低迷态势，午盘沪综指报收于2421.09点，下跌0.50%。

笔者认为，短期内影响大盘的负面因素较多，未来大盘仍将维持震荡探底筑底格局。节前大盘弱势格局很难从根本上扭转。（完）

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