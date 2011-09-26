银行业严阵以待希腊违约 寄望欧盟伸援手

* 银行人士担心希腊违约产生雷曼式扩散影响

* 银行人士赞成欧盟构筑强力防御,阻止破坏影响

* 银行人士私下准备承受减记超过21%的希腊债务

* 银行很难从市场筹到资本

记者 Philipp Halstrick/Stella Dawson; 编译 艾茂林/王丽鑫

路透华盛顿9月25日电---银行人士作好准备迎接希腊违约,他们最大的期望就是欧洲能尽早在银行体系周围筑起一道足够坚实的防火?,以防止危机扩散到欧元区其他国家.

主要金融机构的人士在出席国际货币基金组织(IMF)和世界银行大会的间隙参加了一次会议,他们情绪十分低落,将金融市场问题扩散的风险与雷曼兄弟倒闭相提并论.

花旗集团(C.N)首席执行官潘迪特说,"对欧洲银行体系的直接金融曝险非常可控.间接影响又是什麽呢?需求将会遭到一次大规模冲击."

"如果需求遭到这麽大的冲击,影响到了企业,那麽应当预期GDP会受到一定程度的影响."

最严重的担忧是,希腊3,400亿欧元公债违约触发欧元区债券普遍遭抛,导致一场更全面的金融危机爆发.

"这种看法非常悲观,"一家国际金融机构的另一位资深银行人士称."我们必须要对(希腊违约)作好准备.我感觉这不是最可能出现的情形,但必须得有准备."

德国银行业协会BdB总裁Andreas Schmitz称,若只是希腊一国违约,局面尚可以掌控,即便减记幅度大于银行拨备金覆盖的21%.

"但如果破产潮横扫欧洲,情况就大不相同了;许多银行都会有麻烦--不只是欧洲的银行,"他告诉路透.

银行人士私下里表示,若希腊违约,他们或将面临60-80%的债券损失.他们并称愿意重新进行谈判以达成"更好的协议",可以承受比7月希腊债券互换协议规定的21%更高的损失,前提是如果这能降低希腊违约的风险.

**围栏策略**

IMF担心的是危机更大范围的扩散.

金融市场越来越紧张,欧洲银行在市场上进行短期融资愈发艰难,欧元区银行信用违约互换(CDS)利差已增加一倍至300个基点左右,而欧洲银行股自8月初以来已经重挫近30%.

IMF估计,这些更加普遍的问题令欧洲银行曝险增加了3,000亿欧元,并促使银行业者增强资本金储备,同时敦促欧盟领导人做好准备,提供更多帮助防止金融问题扩散.

不过事实证明增加银行资产很难.

据国际金融协会(IIF)估算,美国和欧洲银行的股本权益今年增加了约1,000亿美元.

不过贝莱德高级常务董事Peter Fisher在IIF会议上表示,银行股价下跌令其愈发难以进入私募市场,这种观点被银行业者广为接受.

一位银行家称,金融机构将需要国家或欧盟级别的援助,以防止危机扩散及加强储备.

IIF称,银行流动性问题已经扩散到全球.IIF经济分析师Philip Suttle称,波兰和韩国正面临大批资金撤出,从而令本币汇价承受下跌压力.

一位高级国际金融外交官称,为稳定局势及防止金融市场再次出现雷曼倒台後的困局,欧洲领导人需要拿出一份"突发事件"救援计划,涵盖主权和银行债务.

他表示,只有重大的决定能使金融市场相信,欧洲领导人将支持市场,避免有偿债能力的银行破产以及危机扩散.

欧洲官员在讨论加强4,400亿欧元的欧洲金融稳定机构(EFSF)的途径,可能利用杠杆使其起到1-2万亿(兆)欧元的作用.

与会银行家欢迎有关保护金融系统不受希腊有序违约干扰的讨论.布鲁金斯学会的Domenico Lombardi称,这确实有必要.他此前曾在IMF任职.

"我相信欧洲决策者尝试采取的策略是争取更多时间,几周或几个月时间,让EFSF得以加强,这样操作能力提升的欧洲救援基金可望重整欧洲金融机构的资本,"他称.(完)

--译文审校 徐文焰

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