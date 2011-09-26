欲防债务危机扩散 欧洲需加紧脚步

记者 Stella Dawson 编译 王冠中/李爽/兰秀娟

路透华盛顿9月25日电---对于欧洲政界能否祭出规模够大且够果敢的救助计画,来遏止其主权债务危机扩散成为重大的金融灾难,各界质疑的情绪高涨.

对政坛人士来说,时间已经逐渐不够用,对市场来说,则是逐渐失去耐心.

国际货币基金组织(IMF)和世界银行在华盛顿举行的会议上,普遍弥漫着悲观气氛,对于欧盟领导人能否迅速就援助计画达成协议,在三项原则上说服投资人,存有疑虑.这三项原则为:

--欧洲领导人坚定支持着货币联盟;

--在保护西班牙和意大利等较大经济体不受希腊债务问题冲击一事,欧元区不会退缩;

--欧元区会支持有偿付能力的银行.

IMF欧洲部门主管Antonio Borges表示,救助计画规模要够大,才能"震慑"市场.

分析师估计,要确保意大利和西班牙不会卷入风暴,可能需要2兆(万亿)欧元.

银行业人士和分析师警告称,若达不到这规模力道,而且没有具体行动的支持,金融市场对欧洲资产的信心仍会极度动摇.这会让已然打击欧美脆弱经济成长的市场风暴,有进一步扩散的风险.

"我们并未觉得欧洲领导人有尽快解决问题的紧迫感,"渣打美国研究部主管David Mann表示.

"他们甚至不能就问题本质达成一致共识,更不用说是否设立支持性机制,防止爆发雷曼式金融危机了."

这次在华盛顿召开的会议明显感受到悲观气氛,让人觉得,除非欧洲行动缓慢及决策过程繁复的问题出现政治性突破,否则难以避免欧洲走向希腊债务无序违约.

"问题在于遏制危机蔓延.我不再相信可以做到这点.我也不确定欧洲的政界人士是否准备实现这一目标,"分析机构David Hale Global Economics主管David Hale表示.

**救火**

之前,德国财长朔伊布勒在国际贷款机构会议上提出,恢复市场信心、防止债务危机恶化的办法就是高负债国家和银行承担痛苦、去杠杆化,而非欧盟领袖投入更多资金来解决问题.

他的严苛方法令各国财长和银行业人士感到紧张,这些人都曾见过,2008年美国在雷曼兄弟倒闭後斥巨资防止美国金融市场冻结,并动用7,000亿美元支撑资本不足的银行业者.

他们希望听到欧盟也采用类似的回应举措,并希望本周末的讨论会说服欧盟支持提高欧洲紧急救助基金弹药的计划.

发挥4,400亿欧元欧洲金融稳定机构的杠杆作用,可以使其足以为银行和主权国家构筑一道安全网,让投资者相信货币联盟不会分崩离析.

若有必要,还可以利用该基金对银行进行资本重组,或者为政府公债提供担保.

这些讨论的一项核心要素,就是增强欧洲央行购买政府债券的能力.

然而,有关买债的政治冲突已令欧洲央行四分五裂.欧洲央行两位德国籍官员--韦伯和史塔克已因此而辞职,他们表示这违反了欧洲央行的任务,且具有政府债务货币化的风险,数位欧洲央行委员也在这次会议上重申了这一观点.

虽有这些公开表态,但仍出现了一丝变动的迹象.

德国财长朔伊布勒周六发表强硬谈话後对记者表示,事实上他不排斥杠杆运用EFSF的构想,而且或许可以不必触及动用央行的政治敏感议题.

朔伊布勒称,"除了借助欧洲央行之外,还有其他可能作法."

即使政界能够达成协议,最早也得到10月中旬才会有重大宣布,因为扩大EFSF规模首先必须获得各国议会的批准.本次会议的讨论重点是希望在11月3-4日G20峰会之前备妥一项计画,距离现在只有六周.

最大的疑虑是到时可能太晚了.

"我明白这些问题十分棘手,正取得重要进展.不幸的是,市场和民众对大西洋两岸的进展越来越没耐心,"德意志银行美国首席固定收益分析师胡珀(Peter Hooper)表示.

"如果股市和信心持续走低,衰退就会变得更有可能,"他说.

更糟糕的是,政界的作为太少,增加了希腊无序违约、动摇欧盟团结的风险.若果真发生,德国央行前总裁韦伯称,领导人选择采行"激烈行动"的机率就将增大.

韦伯谈到,"这不是最佳的解决方式,甚至不是第二或第三好的解决.但有时在危机之中,你无从选择."

"我非常担心,在情势好转之前将先进一步恶化."(完)

--译文审校 蔡美珍

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