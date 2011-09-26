消息人士称黑石首次撤资中国楼市

路透香港9月26日电---消息人士透露，私募股权公司黑石集团(BX.N)将向新世界发展(0017.HK)出售所持上海Channel1购物中心股权，价格为14.6亿元人民币，这是黑石首次从中国房地产投资中撤出。

这名要求匿名的消息人士称，黑石2008年时，以10亿元购得Channel1购物中心的95%股权。

香港富豪郑裕彤旗下新世界上周发布声明称，此项股权交易将提升该公司在上海影响力，提振在华东地区的百货店业务。

新世界声明中未透露股权卖方是黑石。Channel 1面积约4.2万平方米，出租率已超过90%。

消息人士补充称此项股权交易将于11月初完成。黑石拒绝置评。（完）

编译：张敏 发稿：朱淑珍

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