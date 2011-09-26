消息人士称黑石首次撤资中国楼市

人民币放量大幅收跌 外储跌破3万亿美元刺激尾盘购汇
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
路透香港9月26日电---消息人士透露，私募股权公司黑石集团(BX.N)将向新世界发展(0017.HK)出售所持上海Channel1购物中心股权，价格为14.6亿元人民币，这是黑石首次从中国房地产投资中撤出。
这名要求匿名的消息人士称，黑石2008年时，以10亿元购得Channel1购物中心的95%股权。
香港富豪郑裕彤旗下新世界上周发布声明称，此项股权交易将提升该公司在上海影响力，提振在华东地区的百货店业务。
新世界声明中未透露股权卖方是黑石。Channel 1面积约4.2万平方米，出租率已超过90%。
消息人士补充称此项股权交易将于11月初完成。黑石拒绝置评。（完）
编译：张敏 发稿：朱淑珍
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