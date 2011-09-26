《阳歌专栏》外国车企大举投资中国 本土车企倍感压力

2011年3月2日，在日?瓦举行的车展上摆放大?汽车标志。 REUTERS/Denis Balibous

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（www.youngchinabizblog.com），微博请见（weibo.com/youngchinabiz）。

**外国车企大举投资中国 本土车企倍感压力**

尽管国内汽车市场大幅放缓，但外国汽车厂商却未显露出放缓对华投资的迹象，这一趋势似乎让很多不得不削减开支的国内大车企忧心不已。中国媒体近日报导称，德国大众汽车决定加大对华投资，计划在2012-2016期间向中国投资190亿美元。该公司原计划在2011-2015年期间向中国投资143亿美元。大众汽车在中国拥有13%的市场份额。福特汽车和通用汽车(GM.N)也计划增加对华投资，近期两公司承诺将在华推进电动车开发。

这种在市场低迷期间大幅增加投资的举动不仅反映出外国汽车巨头对中国市场持有的一种长远眼光，也反映出他们拥有优于中国车企的金融资源，且意识到当市场放缓时，竞争只会变得愈发激烈。与之形成鲜明对比的是，中国汽车厂商在经济低迷期间更可能会控制开支，造成他们更加落後于外国竞争对手。外国汽车厂商在消费者认可度和产品质量方面优于国内汽车厂商。

所有这些对比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)、奇瑞汽车、吉利汽车(0175.HK)、北汽控股(BAIC)等国内企业都不是好消息。上述国内汽车厂商的销量已大幅下滑，面对外国车企的大举投资，其市场份额可能进一步受损。我不认为当中的任何一家企业会破产，因为这些企业都受到地方政府的大力支持，但我要说，他们的市场份额料将会在未来两年内大幅下滑，最终很多车企在国内市场中将无足轻重。

一句话：大众和通用汽车等外国汽车厂商大举投资中国将使国内汽车厂商的市场份额在目前低迷的环境中大幅下滑。

**大企业沪港上市 政府借机重燃沪港生机**

尽管IPO市场处两年来最遭时期，但近来中国国有大型企业突然爆发，积极准备沪、港上市，看起来似乎是政府想要幕後使力，竭力想阻止股市下滑。

比如，近来中国头号水电企业--中国水利水电拟A股IPO，计划募资26亿美元；中国交通建设亦计划通过上海上市，募资31亿美元。另外，中国头号券商--中信证券(600030.SS)上周宣布宣布H股上市，计划募资20亿美元；中国工程机械制造公司--三一重工拟H股IPO，募资33亿美元。

综合四起IPO，你会发现沪、港两市会突然涌出超100亿美元的新股，在市场本已非常疲软的情况下，吸引走其他企业的投资。但同时，四家超大企业约同时进行IPO看起来令人生疑，四起IPO对投资者应该都有很大吸引力。

这让我怀疑，所有这一切是否都是政府与股市官员刻意安排，为两个持续疲软的市场注入一些生机与活力，尤其是沪综指交投点位接近52周低位，较今年稍早高点缩水近四分之一。

政府竭力为市场增添生机，这点我不得不拍手称赞，但要指出的一点是，这种事情只会在中国发生，因很多大国企仍听从政府的指挥。这些企业上市短期会提振股市，但是，全球市场如不重现生机，那麽沪港两市很快会回归颓势。

一句话：中国政府推动其金牌大企业上市，可能为疲软不堪的沪港股市提供短期支撑。（完）

编译：靳怡雯/张敏 发稿：程芳

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