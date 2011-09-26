中石油2015年四川页岩气拟年产10亿立方米

路透成都9月26日电---中国石油(0857.HK)(601857.SS)西南油气田公司高层称,将争取在2015年在四川盆地实现页岩气规模效益开发,达到年产气量10亿立方米,以为页岩气快速发展奠定基础.

中石油旗下的四川盆地页岩气勘探项目估计将成为中国第一个商业化生产的非常规天然气项目.中国石油西南油气田公司总经理李鹭光在第十一届中美油气峰会上并称,与美国同类产气页岩相比,川盆地页岩具有开发前景,且四川盆地页岩气资源量丰富.

中石油在四川盆地的页岩气探勘有三个区块,分别为长宁、威远以及富顺-永川区块,其中长宁-威远区块是国家级页岩气先导试验区,总面积为6,567平方公里;富顺-永川区块是中石油与荷兰壳牌(RDSa.L)的合作区.

中石油8月曾表示,其目标到2015年页岩气产量将达到15亿立方米.

与美国页岩气开发已成规模化,并有效缓解供需缺口不同,中国的页岩气仍处于开发的婴儿期,到目前,中国已经在页岩气方面进行鉆井,但还未实现商业化开发.

中国在2020年的天然气消费量将可能达到2010的三倍以上,2010年中国消费量为1,000亿立方米.

和其他外资油气公司相比,壳牌在中国页岩气开方面介入得比较早.李鹭光称,壳牌已经在四川盆地富顺区块鉆了两口井,分别为阳101、镇101,并有望在今年年底前再鉆三口井,分别为来101、坛101和阳201-H2三口井.其中,阳101井的测试日产6万立方米天然气.

李鹭光提供的资料显示,中石油已在四川盆地勘探发现天然气气田113个,探明储量13,708亿方、可采储量8,129亿方,建成集输气管道总长1.8万千米,建成净化厂14座、年净化能力150亿方.而天然气在川渝地区一次能源消费结构中占16%左右.

四川盆地常规天然气资源量10.6万亿方,石油资源量11.35亿吨.中石油拥有油气勘查、开采矿权131个,面积16.87万平方千米;常规天然气资源量7.9万亿方,石油资源量10.7亿吨.

**延长石油力争明年建成页岩气产能**

陜西延长石油有限责任公司是中国另一家在页岩气开发方面走在前列的公司.公司总地质师王香增在会上表示,公司确定的十二五(2011-2015年)非常规资源规划目标是到2015年的页岩气产量将达到5亿立方米,而明年的产量目标为2,000万立方米.

他并称,延长石油已完钻探井、评价井12口,均见到良好页岩气显示,公司力争明年建成产能,延长石油并初步估算其鄂尔多斯盆地延长油气区的页岩气资源量为15-18万亿立方米.

问及是否会引进其他合作者,他表示,"我们资源面积少,目前还没有想要合作开发,但如果第二轮(国家页岩气区块招标)、第三轮拿上区块,则希望能引进国内有实力有资金的公司合作."

中国第二大石油公司中石化(600028.SS)(0386.HK)的母公司中石化集团的人士则表示,目前还没有一个具体的十二五期间页岩气开发目标,但下一步公司将把致密砂岩气作为其非常规气的发展重点.

中石化西南油气分公司总经理甘振维称,"十二五"期间,川西致密砂岩气将是中石化的重点增储上产区域,规划新增探明储量2,500亿立方米以上,产能达到45亿方以上.

"对于页岩气,我们今後两年会搜集数据,做相关研究,"甘振维称.

非常规气主要包括致密砂岩气、煤层气、页岩气、可燃冰等.(完)

--发稿 李文科/陈爱珠; 审校 林高丽

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