26日盘後分析：股市“寒冬”中如何操作

本周是十一长假前最後一个交易周，尽管节前维稳预期再起，但是丝毫没有阻止股指下行的步伐，大盘再创14个月以来的新低。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

本周是十一长假前最後一个交易周，尽管节前维稳预期再起，但是丝毫没有阻止股指下行的步伐，大盘再创14个月以来的新低。

承接上周跌势，今日沪深两市股指大幅低开，而後股指一度翻红，但是在欧债危机蔓延、IPO扩容压力以及假期临近等因素的影响，大盘再度震荡下行，午後，以中国平安为首的保险股突然放量跳水，拖累股指迅速下探，并创出本轮新低2384.64点，尾盘沪综指报收于2393.18点，下跌1.64%。

从技术层面分析，2400点关口失守预示大盘仍将延续探底走势，不过节期大盘大幅波动的可能性不大，短期指数面临2400点关口的反压，同时成交再度不济也限制了大盘的发挥。

从今日盘面观察，中国平安暴跌无疑吸引了市场的眼球，不仅拖累指数下挫，同时也加剧了市场短期的恐慌情绪。目前市场关于中国平安传言甚嚣，如中国平安拟收缩其集团旗下平安证券的投行业务以及再融资等，在消息没有证实前，投资者应保持观望态度。

近期A股投资者再次陷入了迷茫。面对不断扩大、远超预期的欧债危机，面对陷入寒冬的全球股市，一直表现稳健的 A股还能做到独善其身吗？後市又该如何操作？

如果欧债危机继续蔓延甚至崩盘，全球金融市场将发生剧烈震荡，二次探底势难避免。出于国家利益考虑，各主要经济体纷纷呼吁加强合作，但想易行难。在此背景下，A股难免会受到波及。

不过，从目前A股市场环境看，尽管外部环境持续恶化，但是对其造成的波动还仅仅是源自操作层面，市场的内在核心并没有发生变化，因此这也就决定了A股相比于国际股市波动空间不会特别大。

但是在国际市场的负面作用下，指数势必会受到波及，从目前大盘陷入弱势看，其负面影响最大的就是前一段的题材股，由于权重股当前估值水平处于历史底部区域，因此在大盘弱势盘整过程中题材股仍然具有较大的下跌风险。

对于後期的走势，笔者认为，短期国际市场负面影响仍有待消化，同时国内还将面临通胀、经济增速放缓以及资金面等因素的压制，在上述因素没有明显改善前，大盘弱势调整格局不会发生变化，投资者操作难度较前期也会大大增加。

究竟後市走向如何，目前仍需等待观望，但有一点可以确认的是，在市场格局调整的现阶段，投资者应降低仓位以占据主动。（完）

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