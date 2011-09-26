专利战或同时损及三星平板电脑与晶片业务

路透首尔9月26日电---韩国三星电子(005930.KS)与苹果(AAPL.O)专利战日趋白热化,预计三星一块成长势头最好的业务的增长恐受拖累,还恐将恶化其与苹果这一最大客户之间的业务关系.

自4月以来,三星与苹果围绕智能手机与平板电脑专利在全球展开恶战.苹果已攻下数城,使三星被禁在德国出售最新平板电脑及在荷兰销售部分智能手机.

苹果亦已迫使三星无限期推迟在澳洲开售新版Galaxy平板电脑,澳洲一法庭本周将作出裁决.

若再遭挫败,三星欲缩小在平板电脑市场与苹果间差距的努力将遭打击.三星搭载谷歌(GOOG.O)安卓操作系统的Galaxy系列产品被视为苹果移动设备面对的最强挑战.

"三星平板电脑业务将最受影响,晶片业务也会受到冲击,因为苹果开始将供应来源从三星分散到东芝等其它企业."HMC Investment Securities分析师Nho Geun-chang表示.

三星去年对苹果的元件销售额约为57亿美元,大概占到三星总销售额的4%.今年第一季对苹果的销售所占比重升至5.8%,受iPad与iPhone旺销带动.

"对三星来说,最大的担忧是来自苹果的订单减少.没了苹果这一强大後盾,三星很难大幅提高晶片市场份额."Nho表示.

"苹果可以使用其它供应商,也许元件质量较次或价格更高,但消费者不会怎麽注意,苹果可成功使用这点向三星施压."

苹果与三星正在智能手机市场争夺头号交椅,二者已于今年第二季赶超过去10年的市场领袖诺基亚NOK1V.HE.三星目前的平板电脑销售仍远落後于苹果,苹果上半年售出1,400万台iPad,分析师对三星今年全年销量的预估仅为750万台.(完)

--编译 隋芬;审校 王丽鑫

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