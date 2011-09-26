分析师看金银价格重挫

路透9月26日电---黄金长期以来的涨势在过去三周急刹车,金价较9月6日所创的纪录高位下挫近20%.

分析师指出,美元走强、对冲基金为弥补其他市场亏损而平仓黄金、以及市况剧烈震荡冲击黄金避险魅力,可能是黄金急跌的罪魁祸首.

现货银则触及1月以来最低,较4月峰值挫跌45%.银因工业用途,更易受经济成长疑虑冲击.

以下是部分分析师对市场走势的看法:

UOB RESEARCH资深分析师ALVIN LIEW:

资金此前曾纷纷涌入大宗商品市场,投资黄金和白银.

但现在,由于欧洲问题严重,美国的通胀前景十分温和,美元大幅走强.就对冲通胀风险来看,黄金就不再那麽诱人.

瑞银财富管理商品研究主管DOMINIC SCHNIDER:

从技术前景看,黄金尚没有处于超卖区域.黄金广泛上涨趋势力道正在减弱.

鉴于亚洲对黄金的实货需求强劲,且从季节性因素来看目前黄金正步入需求旺季,应该开始会触底反弹.

CIMB RESEARCH区域分析师SONG SENG WUN:

金价在过去四年直线上涨,许多人强调黄金有超买之虞...随着衰退压力升高,避险资金流向真正的安全投资,亦即美元和美债.

MF GLOBAL证券贵金属及能源分析师TOM PAWLICKI:

未平仓合约自9月6日触顶以来即告下滑,也显示投资人轧平多仓...但是我们感到意外的是,没有很多上市交易基金(ETF)投资者出货.因此,我们认为除非有很大部份的多仓出场,否则市场不会落底.

辉利期货分析师ONG YI LING:

金价已经跌破100日移动均线和150日移动均线,短期前景偏空.

长期来看,在价格稳定下来,一切恢复正常後,避险资金将慢慢回流.2012年金价可能触及每盎司2,000美元.

除去这轮修正,2011年金价表现仍然不俗.近期金价遭受巨创,投资者离开金市--剧烈波动、美元走强及芝加哥商业交易所(CME)上调保证金,这些是导致金价下跌的部分因素.

短期而言,投资者将持续谨慎,以观察是否会出现又一轮的全球性衰退,以及美国联邦储备理事会(美联储,FED)是否会在11月会上宣布刺激计划.这些是引领金价走势的部分因素.

汇丰控股澳新地区首席分析师PAUL BLAXHAM:

我们预测,明年金价将达到每盎司2,025美元,因为作为避险投资的黄金将吸引大量现金流.

很难说现在金价会跌到哪里,因为我们目前看到的很多情况都是拜政治局势所赐.未来五年内,我们预计随着供需基本面占主导地位,金价将跌至1,500美元.

澳新银行(澳盛)资深大宗商品分析师NICK TREVETHAN:

现金就是王道.没有什麽安全交易了.黄金仍是避风港,但眼下也不再是安全交易.人们正抛售一切资产来获取现金,等候这场风暴减弱.

这是短期现象.现在没人能真正摸准底部的位置.但一旦我们开始看到市场反弹,资金将开始蜂拥回流,人们将开始追涨.(完)

--编译 王洋/孙茉莉/龚芳/梁睿雪/程琳;审校 蔡美珍/隋芬

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