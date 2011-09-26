普京将再竞选总统 部分民众担忧不已

焦点：澳洲央行维持利率不变 对经济增长持乐观看法
路透悉尼2月7日 - 澳洲央行(RBA)周二在今年的首次政策会议上维持利率不变，淡化了最近经济增长疲软的表现，称之为暂时现象，不会影响一段时间之后增速加快至3%的健康水平。
路透俄罗斯Titov9月25日电（记者 Gennady Novik）---尽管几乎可以肯定普京会赢得明年的大选，一些民众担忧，若他重归总统宝座，俄罗斯经济将陷入停滞或重走老路。
民调显示，普京是明年三月俄总统选举中最热门候选人。担任俄总理将近四年後，普京周六称，他将重新竞选总统一职。
但从圣彼得堡到符拉迪沃斯托克（海参崴），俄罗斯民众流露出沮丧情绪，认为对国家运作方式几乎没有发言权。
在莫斯科东北110公里的Titov村，退休工人Nikolai说：“还能指望什麽呢？一切都将照旧。我们只得到空头承诺。”
叶卡特琳堡38岁的Irina Karpova女士认为，普京和梅德韦杰夫已经让普通民众游离于决策之外，不让他们参与决定由谁当权。
Karpova说：“这场表演早已设定好了。他们多年前就替我们决定了一切。”
在周六举行的执政党统一俄罗斯党大会上，普京接受梅德韦杰夫提议，答应参加明年总统选举。
普京2000-2008年任总统期间，推动俄经济蓬勃发展，控制俄能源和大宗商品部门，并重建俄领导层的威信，使他在国内备受欢迎。
但腐败痼疾和贫富差距让普通俄罗斯民众不满，也让外国投资者望而却步。
驻圣彼得堡的42岁记者Oksana Yermoshina谈及普京的回归时称：“俄罗斯推动民主进程、未来成为民主国家的希望变得更小。”
普京提议，由梅德韦杰夫率领统一俄罗斯党候选人，参加12月4日的国家杜马选举，并在明年担任总理一职。
此举旨在挽救该党下滑的支持率，增加12月在国家杜马下院保持三分之二多数席位的可能性，从而为普京重返总统宝座铺路。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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