普京谋求重任总统 俄罗斯民众并不感到意外

路透莫斯科9月24日电---四年来，普京一直让俄罗斯民众猜测，他是否会参加2012年总统大选。

安娜，莫斯科一名年轻妈妈，心里对此却很清楚。

安娜说：“人人都心知肚明，谁将成为下一任总统。”她抱着女儿，跟父母散步。基本上确定的是，女儿大部分童年时光，会在普京任总统期间度过。

“我们的想法不算数。”

在周六举行的执政党统一俄罗斯党大会上，普京表示，他将参加明年3月份总统大选。

普京的声明，结束了数月来关于这位俄罗斯最高政治权威的种种猜测，他到底是要寻求参选总统，还是支持梅德韦杰夫连任。

很多俄罗斯人对此表现出了无所谓的态度。

40多岁的商人阿列克谢（Alexei）说：“我真的不在乎。我自食其力，不会把自己的希望寄托在某个总统身上。”

批评人士认为，像阿列克谢这样的俄罗斯民众应该在乎。他们表示，普京重任总统只会让俄罗斯经济走向苏联式停滞，而非如他承诺的那样出现创新和经济加速增长。

20出头的莫斯科居民丹尼斯则不理会这些警告。他说：“我完全同意（普京参选的决定），他是一个非常好、非常睿智的人。”

另一位50多岁的莫斯科居民Igor Verigin也表示赞同。

“如果这个决定是在统一俄罗斯党的议会上作出，就意味着这是人民和精英们共同的决策。”

尽管普京的支持率几乎降至其11年执政生涯的最低点，他依然是俄罗斯最受欢迎的政治家，且民调显示，普京重新当选总统几乎没有任何障碍。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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