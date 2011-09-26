普京谋求重任总统 俄罗斯民众并不感到意外

综述：美国法院周二将就是否恢复特朗普的入境禁令听取辩论
路透旧金山/华盛顿2月6日 - 美国一家联邦上诉法院周二将就是否恢复总统特朗普的入境禁令听取辩论。此前特朗普发布行政令临时禁止七个穆斯林国家公民入境，这是其上台两周以来最受争议的一项政策。
路透莫斯科9月24日电---四年来，普京一直让俄罗斯民众猜测，他是否会参加2012年总统大选。
安娜，莫斯科一名年轻妈妈，心里对此却很清楚。
安娜说：“人人都心知肚明，谁将成为下一任总统。”她抱着女儿，跟父母散步。基本上确定的是，女儿大部分童年时光，会在普京任总统期间度过。
“我们的想法不算数。”
在周六举行的执政党统一俄罗斯党大会上，普京表示，他将参加明年3月份总统大选。
普京的声明，结束了数月来关于这位俄罗斯最高政治权威的种种猜测，他到底是要寻求参选总统，还是支持梅德韦杰夫连任。
很多俄罗斯人对此表现出了无所谓的态度。
40多岁的商人阿列克谢（Alexei）说：“我真的不在乎。我自食其力，不会把自己的希望寄托在某个总统身上。”
批评人士认为，像阿列克谢这样的俄罗斯民众应该在乎。他们表示，普京重任总统只会让俄罗斯经济走向苏联式停滞，而非如他承诺的那样出现创新和经济加速增长。
20出头的莫斯科居民丹尼斯则不理会这些警告。他说：“我完全同意（普京参选的决定），他是一个非常好、非常睿智的人。”
另一位50多岁的莫斯科居民Igor Verigin也表示赞同。
“如果这个决定是在统一俄罗斯党的议会上作出，就意味着这是人民和精英们共同的决策。”
尽管普京的支持率几乎降至其11年执政生涯的最低点，他依然是俄罗斯最受欢迎的政治家，且民调显示，普京重新当选总统几乎没有任何障碍。（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透旧金山/华盛顿2月6日 - 美国一家联邦上诉法院周二将就是否恢复总统特朗普的入境禁令听取辩论。此前特朗普发布行政令临时禁止七个穆斯林国家公民入境，这是其上台两周以来最受争议的一项政策。
路透英格兰索利哈尔2月6日 - 索利哈尔生产线上每辆路虎(Land Rover)车的铝制车身上，都带着一张长纸条，标注着每辆车的规格。在这张“身份卡”的最上方，注有车辆的出口目的国。
路透纽约2月6日 - 一项路透调查显示，原糖价格2016年底升至逾四年高位的涨势，预计今年将失去动能，因巴西主要糖产区产量可能创纪录，从而缩减全球供应缺口。