卡斯特罗批奥巴马联合国发言“胡言乱语”

路透哈瓦那9月26日电(记者 Jeff Franks)---古巴前领导人菲德尔・卡斯特罗在周一的专栏文章中，指责美国总统奥巴马最近在联合国大会上的发言是“胡言乱语”，并称北约在利比亚的行动犯下了“滔天罪行”。

在过去几个月中，现年85岁的卡斯特罗多数时间消失在公众视线里，与他一同消失的还有他的专栏，这也导致关于他健康状况恶化的传闻不断。

他在专栏中写道，他一直在工作，这些工作占据了他所有的时间，因此没时间将其所思所想写下来。但他表示，他希望针对上周在纽约举行的联合国大会，特别是奥巴马的讲话，评说两句。

卡斯特罗的专栏发表在古巴政府网站上（www.cubadebate.cu）。

卡斯特罗在其最新专栏中将抨击的矛头对准了奥巴马和美国政府，指责他们好战且虚伪。

卡斯特罗大幅引用了奥巴马在联合国大会上的讲话，并在其中穿插了自己的观点。

他写道：“尽管美国及其盟友利用对大众信息媒体的垄断和法西斯方式混淆视听，但民众的反抗不断增长。在联合国所激起的争论便可略见一斑”

“谁明白美国总统在联合国大会上的这些胡言乱语呢？”他问道。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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