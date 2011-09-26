三星10月底将推出其首款Mango手机

路透首尔9月26日电---世界第二大手机制造商--三星电子(005930.KS)周一表示，公司将从10月底首先在意大利推出其首款基于微软(MSFT.O)“Mango”系统的智能手机。

三星采取了多平台战略，推出了基于微软系统和自身Bada系统的智能手机。

三星在声明中表示，将推出的这款名为Omnia W的手机采用微软Mango系统，拥有3.7英寸AM-OLED显示屏和1.4GHz的处理器。这款手机将逐步在全球发售。

但三星发言人称，尚未确定这款手机在美国的发售日期。

微软5月份推出了Windows Phone的最新升级版本，希望其中的一些新功能有助于微软缩小与谷歌(GOOG.O)和苹果(AAPL.O)的差距。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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