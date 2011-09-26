工信部：前八月电信主营收入增10%

人民币放量大幅收跌 外储跌破3万亿美元刺激尾盘购汇
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
路透北京9月26日电---中国工业和信息化部周一公布数据显示,今年前八个月,全国电信主营业务收入累计完成6,477.3亿元人民币,同比增长10.1%.
其中,移动通信收入累计完成4,656.5亿元,同比增长14.1%,在电信主营业务收入中所占的比重从上年同期的69.38%,上升到71.89%.
固定通信收入累计完成1,820.8亿元,比上年同期增长1.1%,在电信主营业务收入中所占的比重从上年同期的30.62%下降到28.11%.
刊登在工信部网站上的新闻稿并称,1-8月,全国固定电话用户减少554.5万户,达到28,879.7万户;移动电话用户累计净增8,108.2万户,达到94,008.5万户,移动电话用户中,3G用户净增4,707.0万户,达到9,412.1万户.
基础电信企业的互联网用户进一步趋向宽带化.期内,基础电信企业互联网宽带接入用户净增2,033.2万户,达到14,662.3万户,而互联网拨号用户减少了18.3万户,为571.8万户.(完)
更多详情,请点选中国工业和信息化部网站(here)
--发稿 康熙泽; 审校 黄凯
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