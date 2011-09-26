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中国财经 | 2011年 9月 26日 星期一 18:28 BJT

工信部：前八月电信主营收入增10%

路透北京9月26日电---中国工业和信息化部周一公布数据显示,今年前八个月,全国电信主营业务收入累计完成6,477.3亿元人民币,同比增长10.1%.

其中,移动通信收入累计完成4,656.5亿元,同比增长14.1%,在电信主营业务收入中所占的比重从上年同期的69.38%,上升到71.89%.

固定通信收入累计完成1,820.8亿元,比上年同期增长1.1%,在电信主营业务收入中所占的比重从上年同期的30.62%下降到28.11%.

刊登在工信部网站上的新闻稿并称,1-8月,全国固定电话用户减少554.5万户,达到28,879.7万户;移动电话用户累计净增8,108.2万户,达到94,008.5万户,移动电话用户中,3G用户净增4,707.0万户,达到9,412.1万户.

基础电信企业的互联网用户进一步趋向宽带化.期内,基础电信企业互联网宽带接入用户净增2,033.2万户,达到14,662.3万户,而互联网拨号用户减少了18.3万户,为571.8万户.(完)

更多详情,请点选中国工业和信息化部网站(here)

--发稿 康熙泽; 审校 黄凯

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