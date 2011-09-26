* 人民币兑美元收跌,投资者需求尾盘拉升美元

* 中间价走势或显示人民币年内仍有升值空间

* 海外市场不确定性致机构心态谨慎

* 外盘及节前客盘需求料是近期主要影响因素

路透上海/北京9月26日电---中国外汇交易中心人民币兑美元周一即期收跌.虽然今日人民币中间价创下汇改来新高,但因海外市场的不确定性或支撑未来美元,机构心态较为谨慎,尾盘机构买入美元推动人民币汇价快速走跌.

交易员并指出,在境外对人民币贬值预期渐起的情况下,今日人民币中间价走势,或显示中国央行有在近期维持人民币升势意图.不过在政策真空期下,外盘及国庆长假前的购汇需求等料决定短期内汇价水平.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.4006 6.3806 6.4049 6.3735 6.3840 6.3889

注: *表示创2005年汇改以来新高

"市场上,比较缺美元,尾盘一有客盘买美元,美元就被拉升得很快."华东一银行交易员称,欧债危机及全球经济金融前景预期悲观,避险成为当前市场的一大基调,投资者美元需求较强,而机构结汇意愿也有所降低,令今日境内人民币汇价趋于弱势.

上海一银行交易员认为,今日人民币中间价创新高,但盘中成交对此反应并不积极."现在国际市场这麽复杂,(一旦经济出现问题)美元还是避险的首选,人民币会承压."

北京时间14:04,美元指数涨至盘中高点78.863点,较上日收盘78.501点上涨0.4611%.

华南一银行分析师则表示,中间价创新高,或是在境外出现人民币贬值预期後,中国"央行的态度还是鲜明的,年内应该还是会以升值为主."

受全球金融市场剧烈波动影响,上周离岸人民币市场出现明显贬值预期.

以下为北京时间17:07,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.4000/50 6.4090

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.4875/35 6.5125

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为贴水350点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3656元.

东京汇市欧元周一在亚洲盘初呈现跌跌撞撞的震荡走势,关于欧洲对抗债务危机的消息好坏参半,令投资人审慎以对.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 李宏薇/钟华; 审校 杨淑祯

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