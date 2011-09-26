北京市土地整理储备中心欲为旧村改造项目融资65亿元

路透香港9月26日电---汤森路透旗下基点报导,银行界消息人士称,北京市土地整理储备中心寻求65亿元人民币五年期定期贷款,为朝阳区旧村改造项目融资.

据北京市国土资源局网站显示,该中心是北京市政府土地储备事务的行政管理机构,负责土地整理、徵收、收购、收回、置换、储备、组织土地一级开发和承办土地交易市场等工作.

消息人士称,该中心定于年底完成50个旧村的改造项目,亟需"现金"用于向旧村村民发放搬迁费.

一位消息人士称,该中心在市场寻求多份贷款,以按时完成项目."这批贷款有重要的政治意义,所以几乎每家大型中资银行都得参与,"消息人士.

该中心官网显示,自今年初以来,北京已经成功拍卖出逾160块地皮.

消息人士透露,中国国家开发银行是该贷款案的委托主办行,但国开行拒绝对此置评.

消息人士还透露,该贷款案利率为中国人民银行基准利率的100%,有三年宽限期.

"老实说,利息有点低,"消息人士称.

中国第三季的人民币贷款利率有所上涨,因为当局收紧政策,银行纷纷达到放贷额度上限.比如,万达广场投资公司在苏州的6.4亿元人民币四年期贷款利率为央行基准利率的110%.8月底,无锡西姆莱斯石油专用管制造有限公司35亿元人民币的三年期贷款利率为央行基准利率的105%.(完)

--编译 白云;审校 程琳

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