中国平安重挫 创两年半新低

* 平安H股盘中重挫逾15%,至两年半新低

* 分析师称可能受基金洗仓拖累

* 平安此前与绿城中国合组房地产信托业务

路透香港9月26日电---中国第二大寿险公司--中国平安保险(2318.HK)周一收低近14%,为三年来最大单日跌幅;市场人士称,这可能与基金沽货以锁定获利或者套现有关.

平保H股收报42.5港元,跌13.71%,盘中曾重挫逾15%,下探41.75的两年半低位.大市?生指数则收低1.48%.其A股中国平安(601318.SS)亦跌9.58%,报34.37元人民币.

综合多名市场人士的意见,没有很明显原因导致平保急挫.分析师认为,不排除与长仓基金洗仓活动有关,因环球基金此前减配中国人寿(2628.HK)(601628.SS),对平安保险进行超配.

"很多外资基金沽货套现,而买进的人很少,令股价跌势加剧."致宝投资首席交易员Alfred Chan说,"目前部分基金取态是,愈早出货愈好."

平保发言人盛瑞生则表示,不清楚股价下跌原因,而公司现时没有再融资的计划.

而市场久不久便流传持有平保16%股权的汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)打算减持股份.不过汇控此前表示,作为其新兴市场策略的一部分,该行打算继续做平保的长期投资者.

汇控发言人拒绝作进一步评论.

平保在公司董事长马明哲的领导下,锐意发展成为国际顶尖的综合金融集团,跻身与汇控、花旗(C.N)之列.除保险外,该公司还经营银行、证券和信托业务.

该公司于2010年初正式与中国民营房地产开发商--绿城中国(3900.HK)组成15亿元人民币之信托,以向绿城房地产收购浙江报业缘城房地产50%股权及委托贷款.信托之期限为成立日起计12个月.

此前中国房地产股股价急挫,其中绿城中国跌16%.稍早路透报导银监会要求信托公司上报与绿城集团及关联企业的房地产信托业务情况,令市场担心监管层对中国房地产市场的调控更趋收紧.而绿城中国首席财务官冯征,公司财务状况一切正常,目前没有收到银监会的文件.

投行Keefe, Bruyette & Woods分析师Stanley Tsai称,"如果信托业务是平保股价下跌诱因,那就显得反应过大了."他并指出,现时保险公司的股价较其估值有很大折让.

根据平保的网页显示,平安信托的注册资本为27亿元人民币.(完)